Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capita di vivere un Natale più speciale di un altro. Il primo Natale da genitori, o quello di ritorno a casa quando si è studenti fuori sede. Può essere il Natale vissuto con cari che non si vedevano da tempo o anche il Natale della pace con persone con le quali si erano interrotti i rapporti. O si può vivere il primo Natale lontano dalla guerra e finalmente in un luogo sicuro con i propri familiari ritrovati dopo aver percorso migliaia di chilometri. E' il Natale vissuto da due ragazzini, neanche 15enni eritrei. Ed è un Natale diventato speciale grazie all'opera di operatori valdianesi che hanno reso possibile il ricongiumento familiare legale.I due ragazzini non si conoscono, diventeranno amici e alla fine potranno sorridere insieme. La loro avventura ha inizio nel 2016 quando fuggono dall'Eritrea per non sottoporsi al servizio militare obbligatorio. Una fuga dalla schiavitù militare a vita, dalla morte presumibilmente. I due ragazzini non si sono mai incontrati ma percorrono le stesse strade in cerca di salvezza, abbandonando la propria casa. Sono poco più che bambini. Attraversano il Sudan, il Sahara, la Libia in cerca di protezione e di speranza. Patiscono la fame e la sete. Hanno paura. In Libia vengono imprigionati, subiscono torture e violenze. Questo raccontano a chi poi li salverà. Ma a un certo punto riescono a scappare e a imbarcarsi su un gommone diretto in Italia. Onde e morte da evitare. Ancora paura per due ragazzini troppo presto diventati adulti. Approdano sulle coste italiane e li si incontrano. Per la prima volta. Il destino vuole che vengano accolti dalla stessa struttura di accoglienza, a Polla. Un centro gestito dalla cooperativa Iskra nell'ambito del progetto Fami "accogliere piccoli mondi". All'inizio non si fidano di nessuno. Chissà perché qualcuno ha detto loro che in Italia li avrebbe aspettati un'altra prigione. Qualcuno ha detto loro di continuare il loro viaggio clandestinamente. Continuare a fuggire. Tentano di scappare, vogliono raggiungere i loro familiari in Europa. Ma uno dei due è fortemente denutrito. E' debole. Rischia la vita. Gli vengono garantite le cure mediche necessarie, ma le sue condizioni sono critiche, molto critiche; tanto che i medici temono che non possa farcela. Il suo amico allora decide di restare al suo fianco, rinunciando all'idea di fuggire. Passano le settimane, i mesi. La salute torna a essere migliore e il ragazzino comincia a fidarsi degli operatori italiani che lo aiutano. Chiede aiuto: vuole raggiungere la zia in Inghilterra. Anche il suo amico fa lo stesso, vuole andare dallo zio in Svizzera. Il centro attiva tutte le procedure necessarie per esaudire le richieste dei ragazzi aiutandoli a percorrere l'unica strada possibile: quella legale. L'unica che può consentire loro di raggiungere la loro famiglia in piena sicurezza e tutela. Il ragazzino intanto sta meglio, esce dall'ospedale. Non intende scappare più, chiede scusa per averci provato. Intanto le operazioni di ricongiumento continuano e poco tempo dopo arrivano due regali inaspettati: due biglietti aerei, uno per la Svizzera e uno per l'Inghilterra. Il viaggio è arrivato al capolinea. Entrambi partono, lo stesso giorno, per raggiungere le loro famiglie, quelle famiglie che per tanti mesi, prima del loro arrivo in Italia, li piangevano credendoli morti. E quest'anno possono trascorrere il Natale coi loro cari. Chiudendo gli occhi e sorridendo.