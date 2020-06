Un nuovo Sarno è possibile ed è fatto di interventi, controlli, denunce, blocco degli scarichi abusivi, nuova coscienza civica e non da ultimo, dal ripopolamento. La rivoluzione parte da Sarno, sono stati immessi nel fiume Sarno, a Rio Palazzo, 3mila avannotti di trota fario ceppo mediterraneo.

Una azione che segna il riscatto, la speranza ed una nuova vita per il corso d’acqua.

L’evento, che rientra in un progetto regionale di ripopolamento delle acque interne, è stato reso possibile a seguito di richiesta del Comune di Sarno, autorizzata dall’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, col presidente Antonio Crescenzo, della disponibilità dell’ Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania, dalll’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Tgf Sarno- Salerno col presidente Davide Esposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA