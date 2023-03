Il Rotary pianterà 59 alberi nella villa comunale di Battipaglia

Prosegue l’impegno della città per la messa a dimora di alberi sul territorio comunale. Anche il Rotary Club battipagliese, infatti, ha deciso di provvedere alla messa a dimora di nuovi alberi nell’ambito della manifestazione “Le Buone Stelle della Piana del Sele” organizzata in collaborazione con Legambiente.

La manifestazione prevede la piantumazione di 59 alberi complessivamente, tra cui 9 Jaracande e 50 Pyracantha a cespuglio. Queste ultime, in particolare, andranno a ripristinare una siepe, ai due lati del fiume Tusciano che attraversa il parco cittadino, evidentemente rovinata dal tempo e dall’incuria. Al contrario, adesso la manutenzione delle nuove piante sarà affidata agli attuali gestori della villa comunale.

I fondi per il progetto sono stati realizzati grazie alla raccolta che si tenne lo scorso 10 febbraio, in occasione della cena di beneficenza organizzata presso l’istituto “E. Ferrari” di Battipaglia. In quell’occasione, quattro chef stellati - Fabio Pesticcio del ristorante il Papavero, Marco Rispo de Le Trabe, Giovanni Solofra del Tre Olivi e Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico - cucinarono per la prima volta insieme con il supporto di docenti e studenti. La somma raccolta, oltre a finanziaria la messa a dimora delle piante, sarà destinata anche alla realizzazione di aree ludiche per bambini, all’acquisto di attrezzature per la Mensa dei Poveri di Battipaglia. Infine, una piccola parte andrà alla Rotary Foundation per progetti sostenibili.