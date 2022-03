Il Ruggi sotto assedio Covid e cure, tornano le ambulanze in coda

Di nuovo le ambulanze in fila all'esterno del pronto soccorso del Ruggi. Erano sette i mezzi di soccorso, ieri pomeriggio, in attesa di sbarellare i pazienti. Iperafflusso e necessità di effettuare il tampone a tutti hanno riportato alla mente scene che non si ripetevano da un anno. Sfondano quota 10mila, intanto, i contagi rilevati nel salernitano negli ultimi sette giorni. Di questi, 1426 sono stati comunicati ieri dall'Unità di crisi della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati