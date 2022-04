San Gregorio Magno in Promozione, campioni dentro e fuori il campo

Arriva la Promozione per l'Atletico San Gregorio Magno, che milita nel girone F. Mancano ancora tre giornate ma i ragazzi del patron Robertazzi e di mister Dente hanno già superato la vetta. Una festa in anticipo per questa squadra che ha collezionato 20 vittorie e 3 pareggi. Si presentano con 14 punti in più rispetto alla seconda in classifica e nessuno può più raggiungerli. La matematica vittoria si è avuta in casa, con festa grande a San Gregorio.

Un campionato quindi sempre in salita, ma anche un brutto episodio che ha caratterizzato la squadra, a Pontecagnano, quando furono aggrediti all'uscita da tesserati del Faiano. Un episodio che ha ancora di più reso forte il gruppo, unendo calcio, sport ed esempio di correttezza dentro e fuori il campo. Valori testimoniati da un impegno costante.