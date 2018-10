Martedì 16 Ottobre 2018, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 17:35

Per alcuni rappresentanti del Movimento 5 stelle il cognome Zingaretti è quanto meno indigesto. Dopo il caso di Ostia ancora una volta viene fatta confusione tra Luca, l'attore, e il fratello Nicola, il politico. Stavolta tocca al senatore salernitano Francesco Castiello. Per festeggiare il termine del commissariamento della Sanità per i governatori Vincenzo de Luca e Nicola Zingaretti, posta le foto del governatore della Campania, e dell'attore noto per il commissario Montalbano. O forse non potrà più, per Castiello, impersonificare il noto personaggio di Camilleri?