Teatro Verdi di Salerno, torna in scena «Il silenzio grande»

Dopo lo straordinario trionfo della stagione teatrale 2019/2020, torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni “Il silenzio grande”, diventato anche un film di successo presentato all’ultima mostra del cinema di Venezia. Lo spettacolo tornerà in scena per la stagione di prosa 2021/22 al teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno dal 20 al 22 Gennaio alle ore 21.00.

APPROFONDIMENTI LO SPETTACOLO «I soliti ignoti» al teatro Verdi con la regia di... IL CONCERTO Teatro San Carlo, suite dello Schiaccianoci eseguita dai maestri... LO SPETTACOLO Campania teatro festival, domani in scena lo spettacolo...

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive da “ I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” fino a “ Mina settembre”. Questa bellissima commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, vede come protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea guidati dall’intensa e originale regia di Alessandro Gassmann.