Il sindaco «anti Covid» gioca a biliardino senza mascherina e distanziamento

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, è stato immortalato in un video mentre gioca a biliardino in un locale del suo Comune. Il video risale al 27 dicembre e il primo cittadino, tra i più intenti alla lotta al contagio e al rispetto delle regole, per circa un minuto è apparso senza mascherina.

Questo ha fatto infuriare la polemica soprattutto nell'opposizione guidata dalla consigliera Rosa Campiglia. Nel video si vede Rinaldi insieme a un gruppo di amici intento a giocare a biliardino, senza mascherina e senza distanziamento.