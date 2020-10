Il sistema «mangia farmacie» puntava anche a quelle comunali. Una sarebbe già stata assorbita all’interno del gruppo, altre quattro in provincia sarebbero state adocchiate perché oggetto di un bando per l’assegnazione; su altre ancora si stava lavorando per portarle sull’orlo del fallimento. E il metodo utilizzato era sempre lo stesso: una gestione allegra, consulenze sbagliate, bilancio in pareggio per una manciata di euro ma di fatto in perdita. Dalla parte del sistema un punto a vantaggio: non essendovi imprenditori privati alle spalle, le difficoltà finanziarie di queste attività erano maggiori e il percorso di acquisizione agevolato. Così, stando ai racconti di chi è passato attraverso questa trafila, sembrerebbe che a gestire la contabilità ci sia un altro professionista, anche lui un commercialista. Ma se la posizione del consulente è tutta da verificare, riguardo all’ingerenza del sistema nel settore delle farmacie comunali, un altro dato è provato dalle carte: alcune società di fornitura dei farmaci sono le stesse. E sono proprio queste, a quanto pare, il trait d’union di tutta la vicenda, quelle che creavano credito con interessi e false fatture su forniture mai avvenute. Insomma, un meccanismo rodato di cui, stando ai commenti che circolano in questi giorni negli ambienti dei farmacisti, «tutti ne sono a conoscenza». Insomma, scavando scavando tra i racconti e le testimonianze di chi ci è passato, l’intera vicenda potrebbe essere paragonata al vaso di Pandora: il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo dopo la sua apertura.

