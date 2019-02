Venerdì 15 Febbraio 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 06:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Modo riapre. Il provvedimento di sospensione dell’attività firmato l’altro giorno dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra, è stato annullato dai giudici del tribunale amministrativo. Ricordiamo che il capo della polizia era intervenuto dopo il pestaggio di un giovane uomo fuori al locale sabato sera. Dunque il calendario degli eventi del week end sarà rispettato. A partire da questa sera.A firmare il decreto amministrativo è stato il presidente Francesco Ricco a seguito del ricorso presentato dagli avvocati di Raffaele Colucci, legale rappresentante della società che gestisce il locale di via fratelli Bandiera, gli avvocati Antonio Bove e Marco Martello. L’istanza è stata accolta in tempi rapidi - si legge del decreto - in virtù di «una situazione di eccezionale gravità ed urgenza anche in relazione agli eventi e spettacoli già da tempo programmati» di qui, scrive il presidente del Tar, «il differimento dell’esecuzione dell’atto gravato, che, in ogni caso, rimane soggetto alla condizione della effettiva ed idonea predisposizione (che sarà verificata in concreto dai competenti organi della polizia di Stato o della polizia municipale di Salerno) di misure adeguate ad impedire disordini di qualsiasi tipo e disturbi alla quiete pubblica per fatti o atti che possano realizzarsi sia all’interno che nelle immediate vicinanze degli ingressi al locale».