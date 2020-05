«Vorrei essere come il mio sindaco - scrive una bambina che frequenta la scuola primaria - per il suo impegno verso la popolazione di Polla con aiuti di ogni genere».



Nella lettera di risposta il primo cittadino l'ha ringraziata per la sua «delicata testimonianza di cittadinanza attiva e ti auguro di coltivare sempre le doti e i valori che hai dimostrato di possedere».



Il tema è stato consegnato al sindaco Rocco Giuliano che si è commosso e ha risposto con una lettera. «Siete voi il futuro di Polla e del Vallo di Diano e ce la faremo tutti insieme».