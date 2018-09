Domenica 16 Settembre 2018, 14:10

Non è passato affatto inosservato, centrando l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul perché, il verde che per tutta la serata di ieri ha illuminato il Tempio di Athena a Paestum, lasciando stupiti e amirati turisti e clienti dei locali che si trovavano nella zona archeologica. L'iniziativa, infatti, è stata pensata per partecipare alla Giornata Nazionale Sla: il tempio era illuminato di verde come simbolo della lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica. L'iniziativa è stata realizzata dal Parco Archeologico di Paestum in collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.