Il Tempo Supplementare, incompiuta battipagliese

In ritardo i lavori di realizzazione del progetto “Il Tempo Supplementare”. Anzi no. È botta e risposta tra la cittadinanza e l’amministrazione comunale battipagliese, guidata dal sindaco Cecilia Francese. Proprio in questi giorni, sono comparsi i manifesti che annunciano la realizzazione del progetto, la cui conclusione era prevista a gennaio 2023. Un’opera che, tuttavia, ancora versa in alto mare.

Il progetto “Il Tempo Supplementare” prevede la rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’edificio, situato in via Fosso Pioppo, è oggetto di lavori completamente finanziati dal Ministero dell’Interno per 1,43 milioni di euro. L’opera si prefigge di combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, che a Battipaglia, secondo i dati a disposizione, vede tassi elevatissimi nelle fasce d’età comprese tra i 15 e i 18 anni.

Il polo formativo include laboratori per la trasformazione di prodotti di agricoltura biologica a km 0, di pasticceria e un centro di cottura biologica e uno per la produzione di birra artigianale. Inoltre, è prevista la realizzazione di un Children Cafè, un ristorante biologico e un brewpub. Infine, all’ultimo piano dell’edificio, oltre agli uffici, sarà realizzata una sala polifunzionale e un terrazzo panoramico. Qui gli studenti potranno coltivare le proprie attitudini e acquisire nuove competenze, nonché incontrare la possibilità di inserimento lavorativo. Un lavoro che è stato portato avanti in collaborazione con l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale “ProfAgri”. Sarà a questi, secondo il protocollo d’intesa stipulato, che sarà affidata la gestione dell’immobile.

Al momento, tuttavia, i lavori sono molto indietro. La consegna è stata fissata al 15 settembre 2022 e il progetto prevedeva 134 giorni per il completamento. Calendario alla mano, la Fenix Consorzio Stabile scarl, che si sta occupando della realizzazione, a gennaio di quest’anno avrebbe dovuto completare i lavori. Invece, al momento, l’edificio visibile è ancora solo allo stato grezzo e per la conclusione, quasi certamente, si dovrà fare ricorso ai tempi supplementari.