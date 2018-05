Lunedì 21 Maggio 2018, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I reperti archegologici depredati dall'Isis e rivenduti per finanziare la rete terroristica sono custoditi nella caserma Tofano a Nocera Inferiore. Il tesoro, dal valore inestimabile, era stato scoperto dalla polizia di frontiera di Salerno in un container proveniente dall'Egitto. Ora è in una sala della caserma che è ora un deposito dei siti archeologici di Pompei ed Ercolano. In attesa di definirne il futuro è stato deciso di lasciare i preziosissimi reperti nella Tofano, la cossiddetta "rossa" come viene indicato l'edificio in stile vanvitelliano. A vigilare sulla maschera egiziana, su un sarcofago e su altri pezzi ricchi di storia c'è un sofisticato sistema di videosorveglianza.