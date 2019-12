Dopo la pioggia è stata la volta delle raffiche di vento che hanno sferzato la città di Salerno soprattutto in nottata e nelle prime ore del giorno. E non è ancora terminata la conta dei danni provocati negli ultimi due giorni. Mare altissimo, fiumi e torrenti ingrossati, cedimenti di terreno, viabilità messa a dura prova e alberi sradicati o spezzati sono lo scenario che, per tutta la giornata di ieri, si sono trovati davanti i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e gli operai del Comune che hanno effettuato centinaia di interventi di controllo e messa in sicurezza del territorio cittadino dove gli effetti delle avverse condizioni meteo delle ultime ore hanno continuato a farsi sentire. Ancora sotto strettissima osservazione i rioni collinari, il lungomare cittadino, i parchi pubblici e le aree con un’alta concentrazione di alberature come il cimitero cittadino. Dopo la riunione emergenziale di sabato pomeriggio, il Centro operativo comunale si è nuovamente riunito ieri mattina per fare un punto della situazione.

«A prima vista - spiega il sindaco Enzo Napoli - la situazione sembra meno catastrofica delle aspettative, abbiamo un mare in tempesta ma nonostante tutto i nostri operai sono rimasti comunque a presidiare i luoghi e rendere possibile gli accessi viari. Abbiamo messo in campo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, ringrazio i dipendenti comunali che hanno lavorato senza sosta».

Sta meglio anche l’assessore Luigi Della Greca, coinvolto in uno smottamento avvenuto su un terreno di sua proprietà. «Sta abbastanza bene - prosegue Napoli - Ha riportato purtroppo una frattura ad una vertebra che non ha comportato conseguenze alla mobilità. Spero che con una buona immobilizzazione si possa riprendere al più presto».

I PROBLEMI

A dare molti problemi, ieri, sono state le alberature: diversi fusti hanno ceduto a Torrione - con le situazioni più gravi in via Palestro e via Pietro del Pezzo - a Fratte in via Carlo Gatti dove alcune famiglie sono rimaste isolate, a Pastorano in via San Felice e nella centralissima via Vernieri. Immediata la rimozione degli alberi dalle sedi stradali. Un tetto è stato scoperchiato in via Laspro mentre il braccio di ferro che reggeva corde stendi-panni si è conficcato nel vetro anteriore di una vettura parcheggiata nei pressi di via Vernieri. Monitorati anche gli alberi del lungomare che sembrano aver retto meglio del previsto. Grave anche la situazione del cimitero cittadino dove sono caduti diversi alberi che si sono abbattuti su alcune tombe danneggiandole. Ripristinata, invece, la fornitura di gas a Giovi Bottiglieri dove aveva ceduto la sede stradale.

