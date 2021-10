Il verdetto dei giudici «Patto camorra-politica alle ultime elezioni a Nocera Inferiore»

Ci fu un patto tra la camorra ed esponenti della politica, a Nocera Inferiore, nell’estate del 2017, prima delle elezioni. Lo ha stabilito il tribunale, che ieri ha condannato per scambio elettorale politico mafioso ad 8 anni di carcere l’ex boss della Nuova Famiglia, Antonio Pignataro. Insieme a lui, responsabili della stessa accusa, l’ex vicesindaco Antonio Cesarano e l’ex consigliere comunale Carlo Bianco: per loro pena di 2 anni e 8 mesi, e Ciro Eboli, l’ex candidato al consiglio comunale, a 3 anni e 2 mesi. La sentenza reca la firma del collegio presieduto dal giudice Franco Russo Guarro. Cade invece l’accusa di associazione mafiosa, con assoluzione contestuale dei quattro imputati, insieme a Carmine Afeltra, Guerino Prudente, Domenico Orsini, Rosario e Pasquale Avallone. Non luogo a procedere per padre Alfonso Santoriello e Mario Stanzione, ex candidato sindaco. Assolti Pio Sarno, Rocco e Mirko Sileo. Regge invece l’accusa di corruzione elettorale, che costa la condanna all’ex consigliere comunale dimissionario Nicola Maisto, ritenuto beneficiario di voti durante l’ultima campagna elettorale, giudicato colpevole a 9 mesi. Condannati a 7 mesi, invece, Francesco Gambardella e Gerardo Villani, indicati quali procacciatori di voti. Così come Luigi Sarno, la cui pena decisa è di 1 anno e 10 mesi. Per Eboli e Pignataro, l’accusa di violenza privata è stata riqualificata in tentativo.

L’INCHIESTA

Le motivazioni tra novanta giorni e saranno utili per capire il ragionamento dei giudici, che hanno ritenuto fondata l’ipotesi della Dda di un patto tra l’ex boss Pignataro e i candidati al consiglio comunale Carlo Bianco e Ciro Eboli, che insieme all’ex vicesindaco Cesarano si sarebbero spesi per far approvare alla giunta comunale del sindaco Manlio Torquato una delibera che desse il via all’iter di edificazione di una mensa per poveri, nel rione di Montevescovado. Un progetto sul quale vi sarebbero stati gli interessi di Pignataro, mai del tutto chiariti in dibattimento. Il tribunale ha riconosciuto in parte anche l’ipotesi di una compravendita di voti, durante le ultime elezioni, che aveva visto sfilare diversi consiglieri in tribunale per essere sentiti su fatti e circostanze. Nel collegio difensivo i legali Gregorio Sorrento, Giuseppe Della Monica, Annalisa Califano, Massimiliano Forte, Bonaventura Carrara, Giuseppe Annunziata, Pietro Pasquali e Silvio Calabrese. Le difese hanno preannunciato appello, una volta depositate le motivazioni. Lo stesso potrebbe fare la Procura Antimafia. Prima delle ultime discussioni, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee proprio Pignataro. Già condannato per reati di camorra, si era difeso spiegando di non essersi «Mai interessato di politica, nè di aver fatto patti con nessuno. Sono stato un criminale in passato, oggi non lo sono più».