«Dobbiamo riprendere la questione morale nella vita personale, nelle famiglie. I politici mettono in agenda la questione morale? Non serve politica rottamata, che prende i colori del vestito di Arlecchino. Abbiamo bisogno di testimoni». Ha la voce vibrante il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, Giuseppe Giudice, quando sabato sera, in piazza Sant’Alfonso, a Pagani, celebra la messa solenne nel giorno della festa del patrono. Quello della sua omelia è un appello rivolto a tutti i cittadini, ma in particolare ai politici, soprattutto a chi in questi giorni prepara la campagna per le vicine elezioni comunali e regionali di settembre. Nel territorio diocesano si voterà a Pagani, ad Angri, a San Marzano e a San Valentino Torio e il pensiero del presule, punto di riferimento spirituale della popolazione, è certamente rivolto alla prossima tornata. Il pastore chiede etica senza cui non si potrà mai amministrare la cosa pubblica. «Oggi - continua - c’è un grande punto interrogativo. Nessun programma può andare bene se non c’è la questione morale. Non possono governare le nostre città coloro che non sono nella moralità. Non è possibile più una politica senza uomo, contro l’uomo. Ce lo chiedono i poveri, gli ultimi». © RIPRODUZIONE RISERVATA