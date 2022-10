Ilaria Andresano muore a 42 anni, Campania in lutto per l'ex arbitra

Lutto nel Vallo di Diano per la morte, a soli 42 anni di Ilaria Andresano, tra le prime arbitre della Sezione Aia di Sala Consilina, circa 20 anni fa. La donna era orginaria proprio di Sala Consilina ma da qualche tempo per lavoro si era trasferita a Roma e proprio nella capitale, purtroppo, ieri è deceduta al termine di una lunga malattia. Figlia del presidente storico di Casartigiani Salerno, Mario Andresano e sorella di Luca Andresano fra i fondatori di Casa Surace, Ilaria era una appassionata di danza e a Roma aveva avviato una proficua e importante attività lavorativa.

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati alla comunità salese, anche quello del presidente dell'Aia, sezione di Sala Consilina, Manuel Robilotta: «Partecipiamo al dolore della famiglia Andresano, per la prematura dipartita della figlia Ilaria. Si tratta di una ragazza di 42 anni di Sala Consilina, ex arbitra, le prime nel Vallo di Diano, che è spirata al termine di una lunga malattia. Ilaria, come il fratello Luca, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, ha fatto parte della nostra famiglia arbitrale e il suo ricordo rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori».