«Un'altra medaglia arricchisce il palmares di Salerno che guadagna punti come città europea e creativa. Ne sono orgoglioso». Sono le parole con cui il sindaco Vincenzo Napoli ha salutato, nel corso dell'incontro tenutosi ieri mattina a palazzo di città, Ilaria Castellaneta, vincitrice del Pastry Queen 2023, il campionato mondiale a cadenza biennale riservato alle pasticciere, svoltosi al Sigep di Rimini il 24 e 25 gennaio scorsi. Un importante riconoscimento, suggello di anni di sacrifici e di duro, continuo allenamento, di stage in Italia, Svizzera e Spagna affrontati dalla talentuosa 32enne di Giovi che - anche grazie al sostegno del suo manager Eugenio Morrone, incoronato come miglior gelatiere del mondo 2022 - ha battuto nella accesa finale le rappresentanti della Corea del Sud, India, Giappone e Perù.

A premiarla sono stati i due presidenti della giuria ovvero Iginio Massari ed Annabelle Lucantonio, Pastry Queen uscente. «Ricevere - ha dichiarato - il testimone dalla collega è stato per me molto bello ma il vero sogno è sapere che il maestro Massari ha apprezzato il mio lavoro. È uno dei più importanti pasticcieri del mondo, pluri-premiato e fondatore dell'Accademia che prepara i migliori professionisti del settore dell'arte dolciaria ed è noto per essere esigente e rigoroso. Averlo convinto con le mie creazioni mi ha ripagato dei tanti sacrifici affrontati nel tempo».

La giovane pasticciera che lo scorso anno superò le selezioni nazionali si è imposta con i suoi dolci ispirati, come da regolamento, al Genio di Leonardo da Vinci e che prevedevano la preparazione di due dessert, il primo al bicchiere con gelato al caffè espresso ed il secondo al piatto caldo e freddo al cioccolato e marron glacé; un bon bon mignon a forma di anello gioiello al cioccolato; torta realizzata con stampo; piccola scultura in vassoio di cioccolato ed, infine, un elaborato artistico in zucchero e pastigliaggio che è una pasta dura utilizzata in pasticceria per creare delle decorazioni particolarmente robuste e resistenti. Progetti per il futuro? Lavorare come pasticciera nella ristorazione e «continuare - confessa - ad aggiornarmi per regalare emozioni con le mie dolci creazioni che uniscono alla bellezza il gusto. Voglio che siano belle da vedersi ma, soprattutto, ottime al palato». Ma non basta: oltre che come Pastry Queen 2023 si è aggiudicata anche il premio speciale per la migliore pralina al cioccolato e quello per la pulizia e la professionalità. «La vittoria di Ilaria - ha concluso il sindaco Napoli - che è riuscita ad avere la meglio su concorrenti provenienti da tutte le nazioni è una ulteriore prova della forza e della creatività della nostre donne salernitane che stanno sempre più affermandosi nel mondo del lavoro».