Imbarcazione arenata sulla spiaggia a Eboli: svaligiata dagli immigrati

Un'imbarcazione arenata da un mese sulla spiaggia ad Eboli è finita nel mirino degli stranieri. Gli agenti della polizia municipale di Eboli, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, hanno scoperto che una ventina di extracomunitari si sono impossessati dell'imbarcazione e l'hanno svaligiata. Appena sono giunti i vigili urbani, per controllare l'imbarcazione, gli di stranieri sono fuggiti via. Nel frattempo i caschi bainchi hanno allertato il personale della Capitaneria di Porto per evitare altri furti.