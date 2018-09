Imbarcazione urta uno scoglio a Positano, tratti in salvo 22 turisti

Giovedì 6 Settembre 2018, 21:33

Urta uno scoglio poco prima di Positano, esattamente all'altezza della spiaggia di Positano e rischia di affondare con a bordo 22 turisti. E' accaduto oggi pomeriggio nello specchio di mare antistante Punta Germano dove un’unità da diporto in legno, lunga circa 14 metri mentre era in navigazione ha urtato all’improvviso uno scoglio semiaffiorante che ha provocato una falla allo scafo.Gli occupanti sono stati prontamente soccorsi dalla motovedetta CP557 della Guardia Costiera di Amalfi mentre l’unità da diporto in legno attualmente giace semiaffondata in prossimità della spiaggia di Punta Germano.Sul posto non è stato rilevato alcun tipo di inquinamento ed il personale della Guardia Costiera di Positano sta lavorando incessantemente per mettere in sicurezza l’unità e procedere al recupero.Gli occupanti, a parte il grande spavento, sono stati recuperati in buone condizioni e non è stato necessario richiedere l’intervento di personale sanitario.