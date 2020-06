«La ricostruzione dei fatti resa dagli indagati M.D.P e A.D.A. non è credibile, si è trattato di una versione fattuale di comodo studiata per ottenere il miglior vantaggio processuale, tra cui la derubricazione del tentato omicidio nel ben più mite delitto di lesioni personali». Con queste motivazioni il gip del tribunale di Nocera Inferiore ha mandato agli arresti domiciliari tre persone accusate di tentato omicidio in concorso per la gambizzazione di un imbianchino di Pagani, al termine dell'udienza di convalida di ieri. La vittima, la settimana scorsa, era stata raggiunta da un colpo di pistola al ginocchio. Il gip, pur non convalidando il fermo della Procura di Nocera Inferiore, ha ritenuto di applicare una misura cautelare ai domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato, qualora i tre fossero stati rimessi in libertà. Un quarto indagato, era già stato liberato dal carcere per andare anhch'egli ai domiciliari. Una parte del gruppo, nei giorni scorsi, si era consegnato spontaneamente ai carabinieri, dopo alcuni giorni di irreperibilità.



Il raid armato si era consumato giovedì scorso, a Casa Marrazzo a Pagani. Le indagini sono state condotte dal sostituto procuratore Anna Chiara Fasano. Nel mirino due fratelli e altre due persone, a chiudere il cerchio degli indagati. Sullo sfondo lo sgarbo ad una ragazza addebitato ad un amico della vittima, al quale era poi seguita una lite in una concessionaria e infine, la sparatoria nei riguardi dell'imbianchino. Quest'ultimo, doveva essere punito per essersi intromesso nella diatriba tra i due fratelli indagati, A.S. e M.S. , e il titolare della stessa concessionaria. Ad avere la peggio era stato proprio l'imbianchino, che solo per una tempestiva reazione, era riuscito ad evitare altri tre proiettili esplosi contro di lui, riuscendosi a riparare dietro una porta in legno. Decisivi, a riguardo, sono stati gli esami della balistica per provare la volontà omicidiaria, oltre alle immagini di videosorveglianza. I quattro indagati rispondono della stessa accusa in concorso, perchè tutti presenti sul luogo del raid, con la vittima prima accerchiata e picchiata a mani nude, poi ferita con un colpo di pistola. Durante gli interrogatori di garanzia i tre si erano difesi, ma le loro versioni sono state ritenute non credibili, perchè le indagini e soprattutto una testimonianza, hanno raccontato un'altra versione dei fatti. Nel collegio difensivo, ci sono gli avvocati Vincenzo Calabrese, Giovanni Pentangelo e Giuseppe Della Monica. © RIPRODUZIONE RISERVATA