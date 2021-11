Imbianchino gambizzato, 4 condanne e 35 anni di pena complessivi

Volevano punirlo per una lite avvenuta qualche ora prima, durante la quale la vittima si era intromessa per difendere un amico. Lo raggiunsero in gruppo, presso casa sua, poi uno di loro gli esplose contro quattro colpi di arma da fuoco. Un proiettile lo raggiunse al ginocchio. Sono quattro le condanne decise dal tribunale di Nocera Inferiore per la gambizzazione di un imbianchino, avvenuta a Pagani il 18 giugno del 2020. Il collegio ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati