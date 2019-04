Mercoledì 10 Aprile 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 06:42

L’idea che il suo vicino di casa gli avesse rubato una lastra di ferro che teneva sulle gradinate della sua abitazione non gli dava pace. E cosi ieri ha preso il suo fucile e dalla finestra del suo appartamento nel centralissimo Corso Mazzini ha sparato: due colpi nel cortile condominiale per intimorirlo. A fermare l’anziano L.D. 87enne sono stati i poliziotti del commissariato di polizia. Gli agenti, diretti dal vicequestore, Marzia Morricone, allertati dal 112, sono stati bravi ad evitare che si consumasse una tragedia. Mentre uno dei poliziotti ha distratto l’anziano, il collega è entrato nel suo appartamento ed ha scovato il fucile con le canne ancora fumanti, nascosto in un armadio della sua camera da letto. L’arma era legalmente detenuta. L’ uomo è stato deferito per esplosione pericolosa in luogo pubblico, minacce aggravate dall’uso di armi. E non solo. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato anche una pistola e munizionamento detenute illegalmente e per questo è stato denunciato per detenzione illegale di arma e di munizionamento.