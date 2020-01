© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbero evaso l’Iva sull’immatricolazione di oltre sessanta veicoli provenienti da altri stati dell’Unione Europea. Due persone sono finite a giudizio, per i reati di falso materiale commesso da pubblico ufficiale e da privato. Le accuse sono circoscritte a Scafati , secondo un’indagine della procura di Nocera Inferiore, in un periodo compreso tra l’1 settembre del 2015 e il 14 giugno del 2016. Il gup ha fissato l’inizio del dibattimento per il prossimo aprile.Gli automezzi - secondo le accuse - sarebbero stati acquistati da importatori «non soggetti Iva», «con assoluzione degli obblighi sugli acquisti intracomunitari mediante versamento con modello F24». L’obiettivo sarebbe stato quello di evadere i pagamenti delle imposte previste in questo caso. Al centro dei raggiri vi è una società con sede a Castellammare di Stabia , il cui legale rappresentante è ora finito a processo. Con l’avallo, successivo, di un’agenzia di pratiche automobilistiche di Scafati, incaricata dallo sportello telematico dell’automobilista. Le pratiche, già «alterate», giungevano all’attenzione del personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso la direzione generale territoriale del Sud, nell’ufficio Motorizzazione civile di Salerno.