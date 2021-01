Tra i ventisei iracheni trovati l’altra mattina al porto di Salerno, in quattro sono risultati positivi al Covid 19: due maggiorenni e due minorenni. Stanno bene in salute, in quanto asintomatici, ma per i minorenni è stato necessario predisporre il ricovero al Covid center di Agropoli in quanto nessuna casa famiglia li ha accolti non avendo probabilmente spazi idonei a separarli dagli altri ospiti. Al trasferimento, da parte dei volontari dell’Humanitas, dei due minorenni (9 e 17 anni) ad Agropoli si è aggiunta anche una ragazzina che, seppur negativa al test, non ha voluto separarsi dal fratellino di 9 anni contagiato. I maggiorenni, compresi i due positivi ora in isolamento, invece sono tutti in una struttura di prima accoglienza a Sarno. La situazione sarà comunque attentamente monitorata visto che i 26 migranti sono rimasti rinchiusi per tre giorni nei due container, per cui non è escluso che possano emergere nuovi casi di positività al Covid nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA