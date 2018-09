Giovane straniero si scaglia contro la Polizia e viene arrestato. È accaduto nella serata di martedì a Salerno dove gli agenti hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, un 21enne risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti dopo che un cittadino aveva contattato il numero d'emergenza 112 per segnalare che lo straniero stava dando in escandescenza e aveva appena colpito con calci il suo cagnolino. Sul posto, gli agenti hanno fermato e sottoposto a controllo il soggetto. Il giovane, tuttavia, si è scagliato contro la Polizia, opponendo resistenza e violenza. Lo straniero, in forte stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato per accertamenti medici in ospedale dove ha continuato la resistenza anche contro il personale sanitario. Gli agenti della sezione Volanti lo hanno dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e questa mattina, dopo le dimissioni dal reparto di psichiatria dove è stato ricoverato e piantonato dai poliziotti, è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione in carcere, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.

Giovedì 27 Settembre 2018, 00:37

