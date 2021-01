Non si frena l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio sul territorio del Comune di Agropoli. Il personale della Polizia municipale, diretto dal comandante, Sergio Cauceglia, nella giornata di oggi ha sottoposto a sequestro preventivo un fabbricato in località Madonna del Carmine, in corso di realizzazione, in quanto realizzato in totale difformità al permesso di costruire e successivi titoli in variante.

A fronte di un fabbricato assentito di unico livello con piano interrato, quest’ultimo era stato realizzato completamente fuori terra, comportando un aumento di volumetria utile superiore a 450 metri cubi.

L’attività è stata coadiuvata da personale dell’ufficio tecnico comunale e condotta in collaborazione con il gruppo N.I.T.A.. Seguirà ordinanza di demolizione.

