I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un arresto nei confronti di M.G.D., 30enne di Baronissi, colto in flagranza del reato di concussione per induzione mentre riceveva indebitamente la somma di duemila euro da un imprenditore edile. Quest'ultimo ha in corso, presso l'ufficio esecuzione immobiliare del Tribunale di Nocera Inferiore, una procedura esecutiva nell'ambito della quale gli sono stati pignorati cinque immobili.

Le indagini dirette dal sostituto procuratore Angelo Rubano e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno contestualmente permesso alla Procura di Nocera Inferiore di emettere due decreti di fermo nei confronti del custode giudiziario e del consulente tecnico d'ufficio nominati dal Tribunale nell'ambito della procedura.

