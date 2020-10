© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia ai trasgressori e agli incivili aIl Comune capofila del Vallo di Diano ha posizionato diverse foto-trappole che hanno già "beccato" alcuni cittadini che hanno abbandonato immondizia in strada e sono scattate multe a partire da 300 euro. Diversi gli accertamenti - come riporta Antonio Sica su Italia2tv - per abbandono illecito di rifiuti effettuati dalla Polizia locale di Sala Consilina, che si sono conclusi con molteplici sanzioni."Questi risultati – ha rimarcato il consigliere delegato all'Ambiente e all'Ecologia Nicola Colucci – sono il frutto di un importante lavoro di squadra che vede l'Amministrazione Cavallone impegnata, quotidianamente, nel combattere le situazioni di degrado in città e che coinvolge diversi uffici della Polizia locale guidata dal Comandante Andrea Lasala".