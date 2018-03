Impatta auto e travolge i tavolini del bar. Forse un colpo di sonno

Sabato 17 Marzo 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 10:46

Al volante della sua Hyundai impatta un’auto in sosta spingendola contro i tavolini di un bar. Per fortuna nessun ferito. Il fatto è accaduto la scorsa notte in piazza Garibaldi a Sarno. Una giovane residente a Sarno era a bordo della sua vettura e stava facendo ritorno a casa, quando, probabilmente per un colpo di sonno, ne ha perso il controllo. La Hynday nera è sfilata sull’asfalto terminando la sua corsa contro una Polo di colore grigio in sosta. Un impatto violento che ha fatto esplodere gli airbag ed ha fatto schizzare via l’auto parcheggiata come un proiettile verso la vetrina del bar. Travolti alcuni tavolini esterni dove per fortuna non sedeva alcun avventore dell’esercizio commerciale. Un tonfo che ha destato i residenti della zona, accorsi in strada per capire cosa fosse accaduto. Sul posto le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se in parte sembra piuttosto chiara. Un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. Per fortuna solo tanta paura, nessuno ha riportato ferite preoccupanti.