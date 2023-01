Impatto frontale sulla Pedemontana, grave incidente ad Omignano

Grave incidente questa mattina, intorno alle 12 sulla Pedemontana. È accaduto tra i comuni di Omignano e Casal Velino. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, due autovetture. L’impatto è stato frontale.

Notevoli i danni riportati dalle auto. Alcuni passanti hanno fatto immediatamente scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Intervenuti, per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico, gli uomini della Polizia Stradale e i carabinieri.

Da comprendere come sia avvenuto l’incidente. Forse una manovra azzardata da parte di uno degli automobilisti e l’asfalto reso viscido dalla pioggia che ha aumentato i tempi di frenata. I feriti per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.