Impianto di depurazione a Contursi Terme, niente reflui da fuori area

Il depuratore dell'area industriale di Contursi Terme tornerà ad essere ad esclusivo utilizzo delle aziende. Sono stati rimossi i silos dell'impianto di filtraggio che da anni erano oggetto di ricorsi e contenziosi con il Cgs che gestisce l'impianto.

«È un giorno di festa per Contursi e per l'ambiente - dice il sindaco Antonio Briscione, annunciando ai cittadini il risultato che ha mantenuto sulla corda la decisione finale di questo contenzioso - Ci saranno ora alcune pratiche ambientali conseguenziali per ripristinare le normali attività, ma il pericolo che a Contursi giungessero chissà quali è quanti reflui è scongiurato grazie ad un'azione mirata su cui non abbiamo mollato di un centimetro».