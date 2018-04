Mercoledì 4 Aprile 2018, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 18:21

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno in un canile a Montecorvino Rovella dove è stato sequestrato l'impianto di incenerimento funzionante senza alcuna autorizzazione. L'impianto di incenerimento operava anche per conto terzi senza nessuna autorizzazione e veniva utilizzato, secondo quanto riferito dal proprietario della struttura ai militari, per lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti. I militari del Nas di Salerno, diretti dal maggiore Vincenzo Ferrara, al termine dell'ispezione hanno bloccato la movimentazione in entrata dei cani nel canale che sono circa 600.