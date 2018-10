Impianto Gpl in zona «protetta», a processo tre tecnici comunali

Sabato 6 Ottobre 2018, 14:00

NOCERA SUPERIORE. Sono in cinque le persone che saranno processate per abuso edilizio in concorso: sullo sfondo c'è la realizzazione illecita di un deposito-erogatore di gpl con impianto di autolavaggio “sel-car”. Le indagini sono state condotte dal sostituto procuratore Roberto Lenza: tra gli imputati ci sono tre tecnici funzionari del comune di Nocera Superiore. La storia riguarda permessi e licenze per la realizzazione dell’erogatore Gpl con un ampliamento del fabbricato servizi e un impianto di lavaggio auto, tutto in zona soggetta a vincoli paesaggistici, in area non consentita, senza il nulla osta previsto e senza il rispetto delle distanze di sicurezza dai parcheggi. I tecnici avrebbero rilasciato illeggittamente l’autorizzazione. La denuncia fu presentata dalla cooperativa “La rinascita”. In precedenza, era stata la stessa amministrazione comunale a fermare l’impianto di via Garibaldi, dopo mesi di protesta di cittadini e dell’amministratore di uno stabile.In seguito, il sindaco Giovanni Maria Cuofano aveva ritirato in autotutela l’autorizzazione unica per le modifiche dell'impianto di distribuzione carburanti riguardo la realizzazione ed esercizio di potenziamento con l’aggiunta di gpl, con l'ordine di svuotamento e la bonifica del deposito, oltre all’interdizione dell’attività di distribuzione del gpl. I fatti risalgono al 2016, quando la cooperativa “La rinascita” avviò la procedura per bloccare quei lavori, ritenuti illegittimi a partire dalle distanze dai fabbricati: l’articolo 4 del Decreto 340 prevede, infatti, che un impianto possa essere rimosso quando l’edificazione effettiva abbia superato, nell’area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato. Il nulla osta con i permessi, poi rilasciati, sono al centro del processo che partirà la prossima settimana.