Imprenditore rapinato a Nocera, stava portando gli incassi in banca

Ammonta a 30mila euro il bottino che due rapinatori questa mattina hanno sottratto a un imprenditore di Nocera Superiore attivo nella grande distribuzione di prodotti alimentari. L’uomo era appena sceso dalla sua automobile per entrare nella filiale della Bper in corso Matteotti, quando è stato avvicinato da una moto. Uno dei banditi, armato di pistola, lo ha costretto a consegnargli la borsa contenenti i soldi. I carabinieri, grazie alle immagini di video sorveglianza del comando della polizia municipale, hanno identificato la targa della motocicletta. Dalle immagini riprese dalle telecamere si vedono due soggetti a bordo di una moto di grossa cilindrata fermi a via Pittoni prima di affiancare la vittima mentre stava scendendo dall’auto parcheggiata dinanzi alla banca.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tampona due automobilisti per il telepass e uno finisce in ospedale:... IL DRAMMA Incidente a Salerno, morto chef di 27 anni: era tornato a Buccino... L'INCIDENTE Incidente a Salerno, Ilaria soccorsa dal fratello volontario:...

L’uomo è stato poi strattonato e privato degli incassi della sua azienda. I malviventi, subito dopo il colpo, si sono intercettati da un’altra telecamera, posizionata su via Nazionale, mentre si allontanavano a grossa velocità in direzione Nocera Inferiore. Proprio di recente il riposizionamento e il rafforzamento delle telecamere di videosorveglianza, disposto dal sindaco Giovanni Maria Cuofano in raccordo con il comando di polizia locale, ha permesso di ampliare i punti del territorio sotto osservazione, con particolare attenzione alle strade in ingresso e in uscita.