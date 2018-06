Lunedì 25 Giugno 2018, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 12:29

NOCERA INFERIORE - Rapina in pieno centro a Nocera Inferiore a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Quattro persone che viaggiavano su due moto hanno circondato l’automobile di un un imprenditore. Lo hanno fatto fermare e con il calcio di una pistola hanno spaccato il vetro anteriore della Fiat 500 facendosi consegnare il marsupio con i soldi. Il bottino è di circa 150 mila euro che l’uomo, impegnato nel settore della vendita di prodotti petroliferi, stava portando in banca.Sul posto sono arrivate alcune volanti della polizia del locale commissariato. Sono stati istituti dei posti di blocco. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona.