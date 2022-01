Furti della spazzatura in aumento, il materiale rivenduto al mercato nero

Buste sventrate, spazzatura sparsa a terra, rischio igienico sanitario e maggior lavoro per gli operatori della Nocera Multiservizi. Sono le conseguenze dei furti dei rifiuti. Il fenomeno si sta acuendo nelle ultime settimane anche a Nocera Inferiore.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini. Le zone più frequentate sono quelle centrali come via Papa Giovanni XXIII, via Martinez Cabrera, via Francesco Apicella, via Napoli. Ma i ladri non disdegnano la periferia. Agiscono nel cuore della notte ma delle volte anche molto prima quando per le strade ci sono passanti ancora passanti. I ladri di spazzatura entrano in azione il lunedì sera, giorno in cui i cittadini depositano le buste con i rifiuti indifferenziati. Cercano soprattutto materiale ferroso, vecchie stoviglie, indumenti, materiale che rivendono al mercato nero particolarmente diffuso nel napoletano.