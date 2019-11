Con l’auto ha sfondato una colonnina di un distributore di benzina intorno alle 3 di questa notte. Tanta paura ma per fortuna poche conseguenze per il 26enne di Polla alla guida ma poteva finire molto peggio. Il tutto è accaduto lungo la ss19 a Polla. Il giovane ha perso il controllo della vettura e ha investito e sradicato la colonnina.



Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sala Consilina, i militari della stazione di Petina e due pattuglie dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno posto in essere tutte le azioni per comprendere se l’area fosse stata in sicurezza e hanno delimitato il tutto.