Le lacrime hanno riempito gli occhi dei cittadini di Palomonte, risvegliati, in una tragica domenica mattina, dalla drammatica morte di Giada d'Elia. Aveva solo 21 anni. Il suo splendido sorriso si è spento a causa di un incidente stradale, la giovane ha, infatti, perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro un muro di un'abitazione morendo sul colpo. Ma quello splendido sorriso, raccontato e descritto da chi la conosceva, resterà indelebile nel ricordo di chi ha fatto parte della vita della giovane e solare dipendente di un supermercato.

«Un grande vuoto e un forte senso di smarrimento - così il sindaco di Palomonte, Felice Cupo, ha espresso lo stato d'animo della sua comunità per il lutto che ha squarciato la giornata di ieri -. Questa domenica mattina una terribile tragedia ha colpito la nostra comunità. Come si fa in queste circostanze a trovare delle parole e a dare risposta al perché di simili tragedie? La verità è che non è possibile. Possiamo solo lasciare andare le lacrime che hanno, talvolta, funzione liberatoria ma non saranno mai in grado di colmare perdite così atroci. Tutta la nostra comunità, incredula e attonita, si stringe attorno alla famiglia, con la consapevolezza che oggi tutti noi abbiamo perso una persona speciale. Ciao, Giada». Stesso cordoglio espresso nel corso della giornata di ieri dai concittadini di Giada, dalle associazioni del territorio e anche dagli abitanti dei comuni limitrofi. La salma della giovanissima è stata già liberata nella giornata di ieri dal magistrato di turno e messa a disposizione dei familiari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Eboli guidati dal capitano Emanuele Tanzilli e dai militari della stazione di Contursi Terme la donna era alla guida della sua utilitaria, una Nissan Micra, nella mattinata di ieri quando ne ha perso il controllo ed è andata a finire fuori strada scontrandosi con un muretto di recinzione di una casa. L'impatto è stato fatale e per la 21enne non c'è stato nulla da fare. Il tutto è accaduto a pochi metri da casa di Giada, dove probabilmente stava tornando, lungo la strada provinciale 36, in località Canalicchio.

L'auto si è danneggiata molto, soprattutto nella parte anteriore e le ferite causate dalla carrozzeria che si è accartocciata sono state purtroppo mortali per la sfortunata 21enne. Il rumore causato dall'impatto dell'auto con il muretto ha allertato i residenti della zona che hanno immediatamente chiamato i carabinieri e il personale sanitario del 118. Gli stessi residenti sono accorsi per tentare di prestare i primi soccorsi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per Giada: è deceduta praticamente sul colpo.

Giunti in poco tempo sul luogo dell'incidente, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A portare avanti i rilievi sono stati i carabinieri della stazione di Contursi Terme. Si è appurato si trattasse di un incidente autonomo così dopo l'esame esterno sulla salma effettuato dal medico legale, il magistrato di turno ha disposto la liberazione immediata della salma che è stata restituita ai familiari per le esequie che si terranno nei prossimi giorni. L'automobile è stata sottoposta a sequestro. I funerali si terranno oggi alle 16, nella chiesa Madre Santa Croce. È stato proclamato lutto cittadino. Giada lascia i genitori, un fratello e una sorella. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale lungo le vie della provincia di Salerno e ancora una volta a essere vittima è una giovanissima ragazza. Solo pochi giorni fa sono stati sei i giovani rimasti gravemente feriti in un incidente frontale avvenuto nel Vallo di Diano, ad Atena Lucana.