Domenica 31 Dicembre 2017, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 12:58

Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Olevano sul Tusciano, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il commercio illecito di artifizi pirotecnici disposti dalla Compagnia di Battipaglia hanno deferito in stato di libertà S.G., 61enne originario di Cava de’ Tirreni, per detenzione di materiale esplodente illegale. L’uomo, fermato a bordo della propria auto, una FIAT 600, in via Frosano, è stato trovato in possesso di 10 petardi del tipo “cipolla”, nascosti sotto il sedile lato passeggero. Il materiale rinvenuto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato distrutto.