In banca per la pensione, muore per un infarto

Va in banca per ritirare la pensione ma muore per un infarto. È accaduto questa mattina in via Roma a Nocera Inferiore.

L’uomo, dopo aver lasciato la sua automobile all’esterno della filiale della Deutsche Bank, è entrato nei locali dell’istituto di credito per effettuare un prelievo ma ha avuto un malore accasciandosi a terra.

È stato soccorso dal personale della banca e da altre persone che erano nel salone mentre era stata chiamata un’ambulanza del 118.

Una volta sul posto il personale sanitario ha tentato di effettuare delle manovre salva vita ma non c’è stato nulla da fare. Aveva 67 anni. Probabilmente è stato un infarto a provocarne la morte. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della polizia municipale.