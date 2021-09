In bici per ricordare le vittime sul lavoro, cinque comuni nel #girolevitespezzate

Capaccio, Caselle in Pitteri, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Pellezzano, è qui che oggi si svolge #girolevitespezzate, evento di sensibilizzazione intorno al tema delle vittime del lavoro. Dieci chilometri ogni percorso scelto da associazioni o persone da percorrere in bicicletta, questo per promuovere salute e sicurezza sul lavoro e nel sociale e per non dimenticare chi ha perso la vita, più di 1000 persone ogni anno solo in Italia. L'ultima vittima nel salernitano proprio ieri, un giovane ingegnere 33enne schiacciato dal trattore, mentre lavorava nei campi di sua proprietà.

APPROFONDIMENTI LA STORIA ​Teresa e Antonio, da Salerno a New York: «Scampati... LA VIOLENZA Sale sul treno per Napoli senza biglietto, testata al controllore e... L'INCIDENTE Incidente nei campi, schiacciato dal trattore muore a 33 anni

A Contursi ci sarà anche l'inaugurazione della panchina bianca in ricordo delle vittime sul lavoro. Dalle ore 16 in poi, nei punti stabiliti le due ruote inizieranno i percorsi stabiliti.