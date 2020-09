In casa con 14 cani e in condizioni igieniche precarie: interviene l'Asl

In casa con 14 cani e in condizioni igienico sanitarie precarie, operazione congiunta di Asl, Comune di San Pietro al Tanagro e Polizia locale per portare gli animali al canile di Caserta e intervenire anche sull'abitazione dove vive una donna del posto. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta aveva già emesso un'ordinanza per far sì che i cani venissero portati in un luogo adatto e per permettere una pulizia dell'area. A quanto pare c'era stato un altro episodio in passato con intervento degli enti preposti. Così è accaduto anche in questo caso. I cani sono in buone condizioni di salute.



Ultimo aggiornamento: 13:16

