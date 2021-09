In Cibum Extra a Pontecagnano, prima sfida tra Esposito e Casagrande

Food, formazione, sostenibilità e futuro sono i temi al centro della prima edizione di In Cibum Extra, l’evento organizzato da In Cibum la Scuola di Alta Formazione Grastronomica che ha sede a Pontecagnano (via Leonardo Da Vinci, 17/A). Domani (lunedì 13 settembre 2021), dalle ore 10, ci sono in programma dodici sessioni formative ed esperienziali, extra break time, dibattiti e la presentazione del libro “In Itinere” che racchiude le ricette di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna rivisitate dagli allievi degli istituti alberghieri delle relative regioni. Per il gran finale un’originale e gustosa sfida a quattro mani tra l’attore Maurizio Casagrande e lo chef Gennaro Esposito.

Per la sessione inaugurale “Food Formazione Futuro: la ristorazione ricomincia da t(r)e”, dopo i saluti istituzionali del presidente di Fmts Group, Giuseppe Melara, seguiranno gli interventi del direttore di In Cibum, Mariagiovanna Sansone; del food&travel narrator e critico gastronomico, Paolo Vizzari, e della responsabile di In Cibum Lab Deborah Morriello.

Per i laboratori di pizzeria, cucina e pasticceria saliranno in cattedra sia gli chef coordinatori dei corsi di In Cibum (Marco Cefalo, Valentino Tafuri, Cristian Torsiello, Carmen Vecchione) che gli chef ambassador come Davide Civitiello (Grangusto), Luca Doro (Petra Molino Quaglia), Matteo Cunsolo (Polin Group), Giuseppe Pappalardo (Electrolux Professional), Andrea Fiori (Agrimontana) e Carmine Di Donna (Valrhona). Con Paolo Vizzari è prevista una sessione dedicata alla “pasta come ingrediente”, realizzata in collaborazione con Pastificio Felicetti. Alle 11, in auditorium, con lo stesso Vizzari e lo chef Nello Turco si parlerà di sostenibilità in cucina, per quest’incontro è previsto anche un intervento di Illycaffè che da oltre 85 anni adotta un modello di business sostenibile.

Ai partecipanti saranno proposti percorsi formativi tematici. Per la pizza si spazierà dalla pizza fritta e montanara al padellino, dalla pizza napoletana tradizionale a quella in teglia senza dimenticare i nuovi gusti del pane. Per la cucina ci sarà anche un focus sulle “tecniche, le tecnologie e il food cost in cucina”; mentre per la pasticceria si farà lezione di monoporzioni moderne, frolle con farine innovative, dessert da ristorazione e pasticceria salata.

«Per questa prima edizione dell’evento – spiega Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – abbiamo puntato sulla riscoperta tenendo ben a mente quali sono i punti fermi dai quali iniziare: food, formazione e futuro. Negli ultimi mesi ci siamo resi conto della necessità di un cambio di passo, soprattutto da parte degli addetti ai lavori. Oggi più che mai si ha bisogno di nuovi orizzonti e la formazione in quest'ottica può e deve giocare un ruolo determinante. E così con In Cibum Extra presentiamo un percorso che attinge dal passato ma che punta al futuro, penso ad esempio ad In Cibum Virtual Experience, il percorso di formazione virtuale basato sul lifelong learning».