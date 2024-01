Blitz della finanza nel Salernitano: multe ai noleggiatori di barche

Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria sul mare, ha portato a termine l’operazione denominata “Free Charter” finalizzata al controllo delle imbarcazioni dedite al noleggio e alla locazione. L’attività delle Fiamme Gialle è stata resa complessa ed articolata anche a causa dell’elevato numero di soggetti che spesso operano nel settore in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo a discapito degli utenti e delle imprese che operano nella legalità. L’operazione ha riguardato l’intero litorale regionale con particolare riguardo alle località a maggiore vocazione turistica e cioè: le Isole Partenopee, la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e il Golfo di Policastro. L’attività del Corpo ha evidenziato una diffusa illegalità degli addetti tant’è che il 50% dei controlli effettuati sono risultati irregolari con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative per circa 400.000 euro e la segnalazione di 123 responsabili all’Autorità Marittima, Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. I controlli sono stati finalizzati alla tutela della libera concorrenza, spesso penalizzata da operatori spregiudicati e di diportisti sprovveduti che, talvolta inconsapevolmente, navigano senza contratto e con imbarcazioni improvvisate e/o condotte da skipper sprovvisti dei necessari titoli.

L’operazione in questione si inquadra nelle funzioni esclusive di Polizia del Mare demandate al Corpo a tutela dell’utenza che può attivare l’intervento delle unità navali della Guardia di Finanza attraverso il numero di pubblica utilità 117.