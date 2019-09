Commercializzava preziosi rubati, sospesa per 60 giorni la licenza a una gioielleria del salernitano. Nel corso di alcuni controlli da parte della polizia, nell'ambito del contrasto ai fenomeni dei furti in abitazione, nello scorso mese di luglio gli investigatori della Squadra mobile hanno concentrato la propria attenzione su un esercizio di compro oro. In particolare, i sospetti sono stati diretti verso alcuni monili in oro, il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima in un'abitazione della provincia di Salerno. Dalle successive indagini, gli agenti hanno appurato che alcuni di essi erano effettivamente provento di quel furto e per essi il titolare rappresentante non aveva effettuato nessuna registrazione come previsto dalla legge. Ad aggravare ulteriormente la posizione di quest'ultimo anche la richiesta alla vittima del furto di una somma di denaro per ottenere la restituzione degli oggetti rubati.



A conclusione dell'attività di indagine il titolare rappresentante del compro oro veniva deferito all'Autorità Giudiziaria, mentre gli oggetti, illecitamente detenuti senza registrazione a norma di legge, sono stati sequestrati. All'esercente sono state comminate sanzioni amministrative per circa 10mila euro. Motivi, questi, che hanno indotto il questore a emettere il provvedimento di sospensione della licenza.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA