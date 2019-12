Maltempo, nuova frana in Costiera Amalfitana: danni a condotta gas, i turisti danno forfait

Nuove frane in Costiera Amalfitana: nel pomeriggio è crollato un terrazzamento a pochi metri dalle abitazioni. L'Anas ha confermato la chiusura di alcuni tratti dell'Amalfitana e l'apertura per alcuni tipi di veicoli in modo da garantire almeno il soccorso.

L'Abbac (Associazione di categoria nata per promuovere l'Ospitalità in Campania) intanto esprime preoccupazione per le prenotazioni turistiche saltate. Asi continua a lavorare per ripristinare la condotta deldanneggiata dalla frana.