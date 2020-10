Auto in fiamme questa notte a Sicignano degli Alburni. Il rogo ha distrutto la vettura di un ex dipendente comunale. Ignote, per ora, le cause dell'incendio e anche l'origine. Resta forte l'ipotesi che si sia trattato di una origine dolosa anche perché a Sicignano sono almeno cinque le auto che finora sono state date fuoco negli ultimi due anni. Indagano i carabinieri.

