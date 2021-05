In fiamme un'autocarrozzeria a Polla: denso fumo nero nelll'area industriale

Incendio in una autorimessa della zona industriale di Polla nella tarda mattinata di oggi. Ad andare in fiamme soprattutto carrozzeria. Per circa dieci minuti un denso fumo nero è salito nel cielo del Vallo di Diano, probabilmente causato dalle guarnizioni di alcuni sportelli.

Il primo a intervenire è stato il proprietario dell'azienda, chiusa in quel momento, che ha evitato il peggio. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, della Polizia locale di Polla e dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

APPROFONDIMENTI LA GIUSTIZIA Nocera, cadono calcinacci dal tribunalelavoratori in stato... LA PANDEMIA Salerno, vaccino a fragili e anzianitornano le sedute open:... LA MANIFESTAZIONE Costiera come Acapulco, ma tra Furoree Cetara scoppia la guerra dei...

L'incendio è stato spento in circa 20 minuti e poi sono state portate avanti le azioni di bonifica. Tra le prime persona a intervenire anche fisicamente il vice sindaco di Polla, Giuseppe Curcio. Per fortuna non si registrano feriti.